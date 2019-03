Joker: Marc Maron parla delle sue scene con Joaquin Phoenix e Robert De Niro

Nel corso di un'intervista concessa a NME, Marc Maron ha parlato della sua esperienza sul set di Joker, il film di origini sul celebre villain di Batman con Joaquin Phoenix protagonista.

Dopo l'ultima foto di Phoenix truccato e il test-screen video per il trucco con lo stesso attore nei panni del personaggio, siamo in attesa di un primo teaser ufficiale, in quanto la pellicola di Todd Phillips uscirà a ottobre.

Maron, che ha terminato i suoi impegni sul set del film, ha rivelato qualche dettaglio circa il film che possiamo aspettarci in sala: "Ho finito le mie riprese un po' di tempo fa. Avevamo appena terminato anche la terza stagione di GLOW, ho trascorso una settimana a New York per una scena che avevo con Joaquin Phoenix e Robert De Niro. Non riuscivo a credere stesse accadendo davvero, ma una volta dentro ero tipo: 'Eccoci qui, facciamolo'".

Maron, spesso critico nei confronti dei cinecomic, crede che questo sarà un film decisamente più cerebrale rispetto ai suoi simili: "Penso abbia un approccio decisamente interessante. Sono stato un po' severo quando si trattava di parlare di cinecomic e sono stato anche etichettato dalla stampa come ipocrita. Quello che penso è che se qualcuno ti chiama dicendoti: 'Ehi vuoi girare una scena con Robert De Niro e Joaquin Phoenix?', i tuoi principi vanno a farsi benedire. 'Certo che la faccio', fortunatamente non è il genere di film che fanno i Marvel Studios; l'approccio adottato da Todd Phillips è più di una semplice origin story, è uno studio su un personaggio mentalmente malato che diventa il Joker. Si tatta di un film molto intimo e grezzo, con uno scopo specifico. Sarà interessante vedere cosa ne uscirà".

L'attore e comico ha poi parlato del suo lavoro con De Niro: "E' stato grandioso conoscerlo e vederlo all'opera. Non ero proprio in me, perché è incredibile quanto in fretta riescano a trasformarsi in altre persone. Quello che fa De Niro è innato ed è straordinario guardarlo. Lui è un tipo molto simpatico, anche un po' timido, ed è stata un'esperienza davvero grandiosa". Poi, parlando di Phoenix: "Lui è un'altra storia. Non ho avuto occasione di parlargli perché era davvero immerso nel Joker. Pensavo tutto il tempo: 'Non lo infastidirò di certo'. Per me va bene. Bisogna rispettare il metodo di ognuno".

Curiosi di vedere il Joker con Joaquin Phoenix? Non ci resta che attendere il 4 ottobre 2019, quando verrà distribuito nelle sale dalla Warner Bros.