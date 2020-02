Il Joker di Ledger sarebbe perfetto per Harley Quinn secondo il cast di Birds of Prey

Quella che vedremo in Birds of Prey sarà una Harley Quinn finalmente libera dalla relazione con il Joker di Jared Leto: la decisione di far fuori il personaggio dal DC Extended Universe è stata presa perlopiù positivamente dai fan, che non vedono l'ora di vedere il personaggio di Margot Robbie al pieno del suo potenziale.

Una domanda sorge spontanea, però: quale, tra i Joker visti al cinema, sarebbe in grado di reggere una relazione con Harley o, addirittura, di offrirle un 'sano' rapporto di coppia? La questione è stata posta al cast intero di Birds of Prey durante un'intervista, e la prima a rispondere è stata proprio Robbie ricordando che nessuna trasposizione fedele di Joker sarebbe in grado di offrire ciò ad Harley, "perché è uno psicopatico".

Precisazioni a parte, secondo la regista Cathy Yan sarebbe stato invece piuttosto interessante vedere insieme Harley Quinn e il Joker di Heath Ledger: "Fu una trasposizione così intelligente del personaggio, e la Harley di Margot è molto intelligente al di là della sua pazzia, che sarei veramente curiosa di vedere una sfida a colpi di ingegno tra i due personaggi" ha spiegato la regista, trovando l'appoggio di Margot Robbie e dell'intero cast.

La stessa Cathy Yan ha spiegato i motivi dei reshoot effettuati per Birds of Prey, tranquillizzando i fan sulla necessità degli stessi; la produttrice del film ha recentemente specificato che Birds of Prey sarà uno standalone slegato dal resto del DC Extended Universe.