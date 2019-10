Joker: Josh Pais spiega l'unica cosa importante per Joaquin Phoenix sul set

Josh Pais è uno degli attori che fanno parte del cast di Joker, il nuovo film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix. Josh Pais interpreta il capo di Arthur Fleck, ovvero Hoyt Vaughn. A causa dell'alta intensità del ruolo di Phoenix e del film, i membri del cast erano soggetti ad una regola particolare di Joaquin Phoenix.

Hoyt Vaughn ad un certo punto del film licenzierà Arthur e anche da quel momento si accumulerà la rabbia di Arthur, pronta ad esplodere.

"Ho avuto un incontro con Todd, che mi ha detto 'Ho adorato il tuo nastro. Voglio solo assicurarmi che tu non sia uno stronzo perché una persona sul set può davvero rovinare l'atmosfera del progetto. Joaquin ha detto a Todd 'non m'importa chi scegli per il cast, assicurati solo che siano dei bravi attori e che non siano stronzi'. Quindi credo di aver superato il test".



Josh Pais ha recitato anche nel film di Edward Norton, che debutterà in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma. Tornerà anche sul piccolo schermo, per riprendere il ruolo di Stu Feldman in Ray Donovan serie HBO.

Nella conversazione Pais si sofferma anche sui dettagli della sua esperienza sul set di Phillips. Il regista ha risposto recentemente alle domande sull'orario ricorrente nel film e ha parlato del successo mondiale della pellicola, nonostante sia stato inizialmente considerato una scommessa rischiosa.