Joker: Joaquin Phoenix vestito da clown nella nuova immagine diffusa da Todd Phillips

Joaquin Phoenix indossa il costume da clown in una nuova foto di Joker, pubblicata su Instagram dal regista del film, Todd Phillips. Phoenix è stato scelto per portare sul grande schermo le origini del personaggio che diventerà il Clown Principe del Crimine e acerrimo nemico di Batman, e negli ultimi giorni sul web sono comparse diverse immagini.

Pare che ora Todd Phillips contrasti questa fuga d'immagini con il rilascio di scatti ufficiali, come quella mostrata su Instragram. Phillips ha criticato con forza la presenza di fotografi intorno al set che ha contribuito alla diffusione delle immagini del Joker nei giorni scorsi.

Rispetto alle foto precedenti il look di Arthur Fleck in questo scatto è quello di un semplice clown, confermando così una fase di continuo cambiamento per il personaggio che finirà per diventare il folle Joker.

Il costume da clown indossato in questa foto è certamente meno minaccioso rispetto agli altri tipi di costumi mostrati nelle immagini precedenti.

Un comico fallito che diventa clown e successivamente utilizza questa svolta nella sua vita per scatenarsi contro Gotham potrebbe essere la narrativa principale della trama ma ci sono ancora poche certezze sulla storia che Todd Phillips racconterà sul grande schermo.

Le immagini diffuse sul web si sono concentrate solo sul protagonista ma nei prossimi giorni potrebbero essere svelati alcuni scatti anche degli altri membri del cast, come Marc Maron e Robert De Niro.

Ma l'impressione è che le foto del Joker sul web continueranno ad uscire con frequenza, causando molte discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.