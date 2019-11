Joker, Joaquin Phoenix torna a parlare della possibilità di un sequel

Nel corso di una recente intervista col Los Angeles Times Joaquin Phoenix, che grazie a Joker è il nome di punta per gli Oscar 2020 nella categoria miglior attore, ha parlato della possibilità di girare un sequel del film di Todd Phillips.

L'attore è stato piuttosto diretta nello specificare che non farà un sequel semplicemente perché il primo film ha avuto successo, un'opzione che ha definito "ridicola".

"Non farei un sequel solo perché il primo film ha successo. È ridicolo" ha affermato l'attore, che tuttavia ha aggiunto: "Però c'è davvero tanto da esplorare. Molto prima dell'uscita del film e quindi prima che potessimo renderci conto di quanto successo avrebbe avuto, avevamo già parlato di sequel. Nella seconda o terza settimana di riprese, ho detto: 'Todd, ma perché non inizi a lavorare su un sequel? C'è così tanto da dire.' Ne parlavamo fra di noi un po' uno scherzo ... ma non troppo".

Phoenix ha continuato dicendo di essersi divertito a creare dei finti poster di vecchi film per mostrare a Todd Phillips cosa si poteva fare con il personaggio. "Gli ho detto: 'Guarda, potresti prendere questo personaggio e metterlo in qualsiasi film'. Quindi ho fatto un servizio fotografico con il fotografo sul set e abbiamo realizzato dei poster in cui ho fotografato Joker in 10 film classici: Rosemary's Baby , Raging Bull, e tanti altri. Io guarderei un film del genere. Sarebbe fantastico!"

Per altri approfondimenti sul film vi rimandiamo alle migliori scene di Joker e il tema della mimesi e ad un saggio su Joker, Todd Phillips e la New Hollywood.