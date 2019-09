Joker, Joaquin Phoenix e Todd Phillips rispondono alle critiche sulla violenza del film

Continua il dibattito sulla violenza di Joker. Mentre le famiglie delle vittime della sparatoria avvenuta nel 2012 ad Aurora hanno espresso le loro preoccupazioni per l'uscita del film, Todd Phillips e Joaquin Phoenix hanno risposto alle critiche che sono emerse fin dalla sua anteprima.

"Penso che molti di noi saranno capaci di distinguere tra bene e male" ha detto l'interprete di Arthur Fleck durante un'intervista con IGN. "Mentre alcuni sono capaci di interpretare qualsiasi cosa nel modo che vogliono. Le persone fraintendono i testi delle canzoni. Fraintendono i passaggi dei libri. Perciò non penso sia responsabilità di un filmmaker insegnare al pubblico la moralità o la differenza tra bene e male. Voglio dire, per me è piuttosto ovvio."

Phillips ha descritto il film come un "esposto sulla mancanza di amore, il trauma infantile, e la mancanza di compassione nel mondo" per poi aggiungere: "Penso che le persone possano gestire il messaggio. E' bizzarro quando sento dire 'Oh, beh, io lo posso gestire. Ma immagine se non potessi'. Così si danno dei giudizi per altre persone, e non voglio nemmeno citare tutti i film di cui si è parlato in passato, perché è scioccante e imbarazzante quando dici, oh mio Dio, 'Fai la cosa giusta'. Hanno detto anche questo sul film."

"Per me l'arte può essere complicata e spesso deve esserlo" ha detto il regista. "Se vuoi dell'arte semplice puoi darti alla calligrafia, ma il cinema sarà sempre un'arte complicata."

Secondo Phoenix le persone che soffrono di disturbi emotivi possono trovare ovunque qualcosa che li renda violenti. "La verità è che non sai cosa potrà fare da benzina per qualcuno" ha detto l'attore. "E potrebbe essere questa la domanda. Potrebbe essere questo momento, giusto? Ma non puoi vivere pensato "Ok, non posso farmi questa domande perché c'è una piccola possibilità che qualcuno possa esserne afflitto.' Io non chiederei a nessuno di farlo."

"E' scomodo. E' scomodo per tutti noi" ha aggiunto infine Phoenix. "Siamo tutti consapevoli di questi problemi e siamo preoccupati, ed è per questo che ne parliamo. Non credo che dovremmo avere paura di parlarne."

Il film di Phillips arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Joker.