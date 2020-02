Joker, il discorso di Joaquin Phoenix sul 'razzismo sistemico' ai BAFTA 2020

In attesa della cerimonia degli Academy Award che si terrà il prossimo 9 febbraio, Joaquin Phoenix è stato premiato come migliore attore protagonista per il suo ruolo in Joker anche all'edizione 2020 dei BAFTA.

L'attore, al momento grande favorito anche per l'Oscar, ha approfittato del suo discorso di accettazione per richiamare l'attenzione di Hollywood verso tematiche come l'integrazione e la diversità all'interno dell'industria.

"Sono combattuto perché molti dei miei colleghi attori che meriterebbero di stare qui non hanno lo stesso privilegio. Penso che in questo modo mandiamo un messaggio molto chiaro alle persone di colore, sul fatto che qui non sono le benvenute" ha detto Phoenix sul palco del Royal Albert Hall. "Penso che questo sia il messaggio che stiamo mandando alle persone che hanno contribuito al nostro medium e alla nostra industria, in modi in cui noi ne beneficiamo."

"Non credo che qualcuno voglia un volantino o un trattamento preferenziale, anche se è ciò che ci scambiamo ogni anno. Penso solo che le persone vogliano essere riconosciute, apprezzate e rispettate per il loro lavoro. Questa non è una condanna moralista perché anch'io mi vergono di dire che faccio parte del problema."

Phoenix ha poi aggiunto: "Non ho fatto tutto ciò che è in mio potere per garantire che i set in cui ho lavorato fossero inclusivi, ma credo che non basti rendere i set degli ambienti multiculturali. Dobbiamo lavorare duramente per capire davvero cos'è il razzismo sistemico. Penso che le persone che hanno creato e tratto benefici da un sistema di oppressione abbiano il dovere di abbatterlo. Questo sta a noi."

Potete trovare il video della premiazione in calce alla notizia.

Diretto da Todd Phillips, il film è da poco approdato sulle piattaforme online: qui potete leggere la nostra recensione della versione digitale di Joker.