Joker con Joaquin Phoenix è un prequel de Il Cavaliere Oscuro? Un dettaglio da Venezia

Pochi minuti fa è stato annunciato il programma ufficiale di Venezia 2019, e a sorpresa Joker di Todd Phillips è stato addirittura inserito in concorso, dove potrà competere, fra le altre cose, anche per il Leone d'Oro e per la Coppa Volpi al miglior attore.

Ma durante la conferenza stampa, arriva la sorpresa: Joker sarà il prequel de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan?

Ad oggi il film è stato visto soltanto dai selezionatori del Festival e dal direttore artistico Alberto Barbera, quindi dovrete prendere l'informazione con le pinze, ma testualmente Barbera, nel presentare il film DC, ha dichiarato:

"E' lo spin-off della serie dei film di Batman, è il prequel di Dark Knight, ma è ancora più dark di quanto non fosse il film originario."

Barbera, le cui parole su Joker possono essere ascoltate nel video in calce all'articolo (dal minuto 1:04:30), lo ha presentato come "un film talmente inaspettato che è bene non dire niente".

Insomma, le speculazioni possono partire: Barbera si è semplicemente confuso o ha detto più di quanto avrebbe dovuto? Durante la conferenza, come testimoniato dal video, sembra effettivamente rendersi conto di aver rivelato qualcosa che avrebbe fatto meglio a tenersi per sé, ripiegando subito sul significato della parola "dark" quasi a voler cambiare discorso.

Staremo a vedere.

