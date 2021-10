Joker, Joaquin Phoenix parla del sequel: 'Ci sono cose che ancora possiamo esplorare'

Di un possibile sequel di Joker si parla fin dall'epoca dell'uscita del film nelle sale di tutto il mondo e specialmente dopo il successo al botteghino e ai Premi Oscar chiaramente la produzione vorrebbe l'effettiva realizzazione del progetto, ma ovviamente tutto dipende dalla volontà regista Todd Phillips e dal suo protagonista Joaquin Phoenix.

Nel corso di un'intervista concessa a The Playlist, lo stesso Joaquin Phoenix ha accennato brevemente alla possibilità di un ritorno nei panni di Arthur Fleck in un sequel di Joker affermando che ci sono tutte le carte in regola per realizzarlo: "Non so, da quando avevamo iniziato le riprese abbiamo anche cominciato a... sapete è un tizio interessante. Ci sono alcune cose che potremmo fare con questo tizio e potremmo esplorarne altre. Ma sulla questione se lo faremo mai davvero? Non lo so".

Insomma, l'attore Premio Oscar proprio per Joker non sembra essere al corrente di piani per un possibile sequel, anche se nel corso dell'intervista non si è mai detto contrario ad apparire in un nuovo film di Joker. Con l'intervistatore che lo ha incalzato dicendo: "Di solito ti sei mostrato reticente ad apparire in questo genere di cose", e Phoenix a ribattere: "Quale genere di cose? Un personaggio interessante? Un film interessante?", dopodiché Phoenix si è allontanato con un sorriso in volto.

Le ultime notizie che avevamo avuto al riguardo parlavano del ritorno Todd Phillips come sceneggiatore di Joker 2 e che la Warner aveva offerto a Phillips 50 milioni di dollari per tornare alla regia di altri due film di Joker. Il sequel di Joker è certamente nei piani della Warner. Certo, in programma non vuol dire che vedremo sicuramente il film fatto e finito pronto per il debutto in sala (basta pensare a quanto accaduto con The Trench e New Gods), ma per chi ha amato questa versione dell'iconico villain DC, sono parole che fanno ben sperare.