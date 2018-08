Joker: Joaquin Phoenix non teme le grandi aspettative dei fan

Dopo i due anni di pausa presi in seguito a Irrational Man, Joaquin Phoenix ultimamente è stato occupato con le riprese di ben quattro pellicole, tra cui il western The Sisters Brothers che parteciperà alla 75° edizione del Festival di Venezia.

L'attore è stato scelto dalla Warner Bros. per interpretare l'iconico villain Joker in uno stand-alone dedicato al personaggio, che firmerà la sua prima apparizione in un film tratto da un fumetto. La pellicola sarà direta da Todd Phillips (Una notte da leoni) e comprenderà nel cast anche il grande Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy.

Durante un'intervista per la promozione di The Sisters Brothers, Phoenix ha rivelato di avere già iniziato la preparazione per il suo ruolo nel film DC, oltre ad aver espresso qualche preoccupazione per i suoi vari impegni. "Sarebbe ideale potersi concentrarle su una cosa alla volta e non fare conferenze stampa mentre stai preparando qualcos'altro."

Per quanto riguarda la grande pressione di un personaggio amato come il Joker - Jared Leto ne sa qualcosa - Phoenix non ha dubbi: "Non potrebbe fregarmene di meno. Non mi interessa molto quello che pensa la gente. Chi se ne importa? Il mio approccio è lo stesso per ogni film. Quello che mi interessa è ciò che pensa il regista e l'idea del personaggio."

Joker racconterà le origini della nemesi di Batman e sarà un progetto a sé stante, slegato dall'Universo DC. Tra i produttori della pellicola figura anche il grande Martin Scorsese.