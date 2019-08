Il Joker di Joaquin Phoenix si mostra in tre fantastici poster ufficiali

Mentre la Mostra di Venezia si prepara ad accogliere il film per l'anteprima mondiale che si terrà il 31 agosto, dopo il trailer finale di Joker sono emersi in rete anche una serie di poster ufficiali dedicati al personaggio interpretato da Joaquin Phoenix.

Per la prima volta su grande schermo in veste da protagonista, l'iconico villain di Batman è al centro di questo film di origini diretto da Todd Phillips in cui vedremo la trasformazione di Arthur Fleck da pagliaccio e comico fallito a Joker.

Come confermato dalla sinossi ufficiale diffusa insieme al trailer, il film sarà un vero e proprio standalone originale: oltre ad essere slegato dal resto dell'Universo Cinematografico DC - sorte che dovrebbe toccare anche al Batman di Matt Reeves - il personaggio non sarà ispirato a nessuna iterazione vista nei fumetti.

Al fianco di Phoenix troveremo Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, e Leigh Gill. Diretto da Phillips su una sceneggiatura scritta a quattro mani dal regista e Scott Silver, Joker arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. Che ve ne pare di questi nuovi poster? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.