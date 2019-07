Il Joker di Joaquin Phoenix si mostra nelle nuove immagini di Empire

Joaquin Phoenix e il suo Joker sono i protagonisti della nuova splendida cover di Empire Magazine, e proprio per questo all'interno del nuovo numero della rivista sono presenti molte nuove immagini ufficiali tratte dall'atteso stand-alone targato DC e Warner Bros.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia (via ComicBookMovie.com), offrono uno sguardo piuttosto approfondito sul Clown Principe e mostrano anche un confronto diretto tra lo storico villain di Batman e il personaggio interpretato da Robert De Niro. Una delle foto mostra anche Arthur Fleck (pseudonimo del Joker) al fianco del personaggio di Zazie Beetz.

Il regista Todd Phillips ha recentemente confermato che sarà una rivisitazione completamente nuova e originale del Joker: insomma, questa nuova versione della nemesi del Cavaliere Oscuro non avrà niente a che fare né con le incarnazioni precedenti né con la sua controparte cartacea.

Come abbiamo potuto osservare nel teaser trailer di Joker, il film presenta delle atmosfere intime e noir che ricordano alcuni film di Martin Scorsese come Taxi Driver e Re per una notte - quest'ultimo viene anche citato dalla prima apparizione di De Niro nel filmato.

In attesa di vedere il primo full trailer della pellicola, vi ricordiamo che Joker arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.