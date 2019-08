Joker, Joaquin Phoenix mostra il ghigno del villain in una nuova foto

Dopo averci spiegato il metodo col quale ha creato la risata del Joker, il tre volte candidato all'Oscar Joaquin Phoenix quella risata ce la mostra in una nuova immagine promozionale per l'atteso lungometraggio DC Films.

Come al solito, potete vedere la foto in calce all'articolo.

Il film sarà una storia completamente originale mai vista prima né sul grande schermo né nei fumetti, che ruoterà intorno all'esplorazione caratteriale del protagonista Arthur Fleck, un uomo che lotta per trovare la sua strada nella società fratturata di Gotham. Pagliaccio a noleggio di giorno, Arthur aspira ad essere un comico da stand-up di notte ma, intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà, un giorno prende una brutta decisione che provoca una incontrollabile reazione a catena di tragici eventi.

Joaquin Phoenix interpreterà il villain già impersonato in versione live-action da Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto, e in molti parlano già di Premio Oscar per l'attore: qualora Phoenix dovesse davvero vincere eguaglierebbe il risultato ottenuto da Ledger con Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, presumibilmente però nella categoria Miglior Attore e non in quella di Miglior Attore Non Protagonista. Ricordiamo che gli unici due attori ad aver vinto un Oscar ciascuno per l'interpretazione dello stesso personaggio sono stati Marlon Brando e Robert De Niro per la parte di Vito Corleone, rispettivamente ne Il Padrino e Il Padrino - Parte II, anche se tecnicamente quello di Phoenix sarà un altro Joker rispetto a quello del film del 2009.

Joker uscirà nelle sale il 4 ottobre. Tra gli altri film DC in uscita ricordiamo Birds of Prey il 7 febbraio 2020, Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020, The Batman il 25 giugno 2021, The Suicide Squad il 6 agosto 2021 e Aquaman 2 il 16 dicembre 2022.