Joker, Joaquin Phoenix più minaccioso che mai nella nuova foto

Ora che è stato ufficialmente classificato Rated-R per violenza, immagini sessuali e atmosfere inquietanti, ecco spuntare online una nuova immagine di Joker, nuovo progetto DC Films e Warner Bros. scritto e diretto da Todd Phillips.

Nell'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, la star protagonista Joaquin Phoenix appare più minaccioso che mai, con uno sguardo sia perso sia furioso fissato su qualcosa o qualcuno fuori campo.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Oltre a Phoenix, vi ricordiamo che nel cast vedremo anche Zazie Beetz, Frances Conroy, Douglas Hodge, Dante Pereira-Olson, Thomas Cullen e Robert De Niro. La pellicola promette di raccontare una storia del tutto originale e slegata dal resto delle versioni dello storico villain di Batman, sia quelle a fumetti che quelle viste al cinema. Sarà ispirata a Re Per Una Notte di Martin Scorsese e ruoterà intorno all'esplorazione caratteriale del protagonista Arthur Fleck, un uomo che lotta per trovare la sua strada nella società fratturata di Gotham. Pagliaccio a noleggio di giorno, Arthur aspira ad essere un comico da stand-up di notte ma, intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà, un giorno prende una brutta decisione che provoca una incontrollabile reazione a catena di tragici eventi.

Joker uscirà nelle sale il 4 ottobre, e Todd Phillips è già pronto per un eventuale sequel.

Tra gli altri film DC in uscita ricordiamo Birds of Prey il 7 febbraio 2020, Wonder Woman 1984 il 5 giugno 2020, The Batman il 25 giugno 2021, The Suicide Squad il 6 agosto 2021 e Aquaman 2 il 16 dicembre 2022.