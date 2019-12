Joker, Joaquin Phoenix miglior attore al NY Film Critics Online: ecco tutti i vincitori

La stagione dei premi è entrata nel vivo e dopo essere stato incluso nella lista AFI dei migliori film 2019, Joker di Todd Phillips strappa consensi anche dal New York Film Critics Online.

L'associazione è stata fondata dal critico Harvey Karten nel 2000. I membri del NYFCO si sono incontrati alla Furman Gallery del Lincoln Center al Walter Reade Theatre sabato per celebrare il ventesimo raduno, durante il quale sono stati eletti i vincitori dell'annata cinematografica.

Il gruppo ha nominato Parasite il miglior film dell'anno e il suo regista, Bong Joon-Ho, il miglior regista. La sceneggiatura del film, scritta da Bong e Han Jin-Won, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, mentre Lupita Nyong ha vinto quello per la migliore attrice per la sua interpretazione in Us.

Come dichiarato fin dal titolo, Joker di Joaquin Phoenix ha permesso alla star di conseguire il premio per il miglior attore protagonista, mentre lo stesso film è stato incluso nell'elenco dei migliori dieci film dell'anno.

Qui sotto tutti i vincitori:

Picture: Parasite

Director: Bong Joon-Ho (Parasite)

Actor: Joaquin Phoenix (Joker)

Actress: Lupita Nyong'o (Us)

Supporting Actor: Joe Pesci (The Irishman)

Supporting Actress: Laura Dern (Marriage Story)

Screenplay: Parasite (Bong Joon-Ho, Han Jin-Won)

Cinematography: 1917 (Roger Deakins)

Documentary: Apollo 11

Foreign Language: Portrait of a Lady on Fire

Ensemble Cast: Knives Out

Casting director: Mary Vernieu

Breakthrough Performer: Kelvin Harrison Jr.

Debut as Director: Lila Aviles

Use of Music: Rocketman (Elton John, Bernie Taupin, Giles Martin, Matthew Margeson)

Animated Feature: I Lost My Body (Netflix)

I MIGLIORI FILM DELL'ANNO (in ordine alfabetico)

1917 (Universal Pictures)

The Farewell (A24)

Hustlers (STX Films)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Brothers)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony Pictures)

Parasite (NEON)

The Two Popes (Netflix)

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle date di uscita dell'home-video di Joker.