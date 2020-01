Joker, Joaquin Phoenix è il miglior attore agli MCFCA Awards. Endgame migliore film action

Dopo aver visto i frontrunner per gli Oscar 2020, il grande favorito per la categoria di miglior attore protagonista, Joaquin Phoenix (Joker), è stato premiato anche dalla Music City Film Critics Association di Nashaville.

Per quanto riguarda le attrici è stata riconosciuta la performance di Lupita Nyong'o in Noi, mentre come già visto ai Golden Globe 2020 il 1917 di Sam Mendes si è portato a casa il premio per la miglior regia e per il miglior film. Avengers: Endgame, il film-evento targato Marvel Studios, ha vinto nella categoria come migliore film d'azione, mentre l'acclamato Parasite di Bong Joon-ho è stato premiato per la sceneggiatura.

Di seguito trovate la lista dei vincitori degli MCFCA Awards:

Miglior Film– 1917

Miglior Regista – Sam Mendes - 1917

Migliore Attore – Joaquin Phoenix - Joker

Migliore Attrice – Lupita Nyong’o - Us

Migliore Attore Non Protagonista – Brad Pitt - C'era una volta a Hollywood

Migliore Attrice Non Protagonista – Florence Pugh - Piccole donne

Migliore Attore Esordiente – Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Migliore Attrice Esordiente – Kyliegh Curran - Doctor Sleep

Miglior Cast – Knives Out

Miglior Film d'Animazione – Toy Story 4

Miglior Documentario – Apollo 11

Migliore Sceneggiatura – Bong Joon Ho, e Jin Won Han - Parasite

Miglior Sonoro – Oliver Tarney - 1917

Miglior Canzone – (I’m Gonna” Love Me Again), Elton John – Music, Bernie Taupin – Lyrics - Rocketman

Migliore Colonna Sonora – Hildur Guðnadóttir - Joker

Migliore Film Musicale – Giles Martin, Ian Neil - Rocketman

Migliore Fotografia – Roger Deakins – 1917

Miglior Montaggio – Lee Smith – 1917

Miglior Scenografia – Barbara Ling – C'era una volta a Hollywood

Migliore Commedia – Knives Out

Migliore Horror – Noi

Migliore Film d'Azione – Avengers: Endgame

Migliore Film Straniero – Parasite

Lunedì 13 gennaio, lo ricordiamo, verranno annunciate le nomination per la 92ª edizione degli Academy Award. Per saperne di più vi rimandiamo agli attori favoriti per gli Oscar 2020.