Joker: Joaquin Phoenix irrompe a sorpresa a una proiezione pubblica a Los Angeles

A margine dell'incredibile successo di Joker, il suo interprete e protagonista Joaquin Phoenix si è fermato a sorpresa a varie proiezioni a Los Angeles presso le sale della Alamo Drafthouse LA per incontrare il proprio pubblico.

Dopo un'iniziale incredulità generale, l'attore è stato quindi accolto da un boato d'entusiasmo e tanti applausi, nonché tanti complimenti indirizzati alla sua performance nella parte di Arthur Fleck, ovvero il Joker del titolo. Phoenix, in piena campagna promozionale per supportare il film di Todd Phillips, è apparso rilassato e assolutamente disponibile a chiacchierare con il pubblico accorso in sala in questi giorni, verso cui ha potuto esprimere la propria gratitudine, come potete visualizzare nel video presente in alto in questa news.

Come già detto, Joker ha ottenuto risultati eccezionali ai botteghini di tutto il mondo, compreso il box-office italiano dove ha racimolato nel weekend la bellezza di 6.263.908 euro (dei quali 1.828.475 euro solo nella giornata di domenica), doppiando approssimativamente il risultato ottenuto nello stesso periodo un anno fa da Venom (che non andò oltre i 3.776.428 euro), con una media di 7.413 euro per 845 schermi totali sparsi per la nazione.

Il film ha rappresentato la più grande apertura del 2019 per un titolo Warner Bros. in 39 mercati diversi, tra cui Regno Unito, Russia, Italia, Spagna, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Corea, Indonesia, Brasile, Messico e Australia. È stato anche il più grande weekend di apertura di ottobre in 21 mercati tra i quali Spagna, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Messico e Australia, nonché il miglior incasso della settimana in un'altra decina di mercati, tra i quali Olanda, Giappone, Corea e Cile.

