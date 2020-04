Joker, Joaquin Phoenix inquietante nel video sulla realizzazione del film di Todd Phillips

La Warner Bros. ha appena pubblicato una featurette dietro le quinte di quasi 30 minuti per Joker, fra i più acclamati titoli del 2019 diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix.

Il video, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, è tutto incentrato sul modo in cui Phillips e Phoenix hanno immaginato la loro versione dell'iconico personaggio DC Comics, nel film che ha ottenuto il maggior numero di nomination agli Oscar 2020 con undici candidature, un record per i cinecomic.

Scollegato dal DC Extended Universe, Joker vede Joaquin Phoenix nei panni dello storico nemico di Batman, affiancato da un cast che include Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. Il film si è aggiudicato il Leone d'oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due premi Oscar, divenendo la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film, nonché la seconda basata su personaggi di fumetti in generale ad essere candidata per la categoria dopo Black Panther dei Marvel Studios.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio su Joker di Todd Phillips e ad uno speciale sul tema della mimesi in Joker, film che abbiamo inserito al primo posto nella nostra classifica dei migliori film del 2019.