Joker: Joaquin Phoenix in fuga nella nuove foto dal set

Continuano in maniera incessante ad arrivare immagini dal set di Joker, il film di origini dedicato all’arcinemesi di Batman che qui avrà il volto di Joaquin Phoenix.

Nelle immagini diffuse oggi da JustJared - e che potete visualizzare tutte nel sito ufficiale cliccando sul link sottostante - vediamo il personaggio principale darsi alla fuga per le strade di Gotham City, nella stessa location dalla quale sono arrivati già numerosi altri scatti.

Nei giorni passati abbiamo avuto modo di ammirare il Joker di Phoenix in molti dei look che indosserà nel film, partendo da quello "in borghese" di Arthur, passando a quello da lavoro, negli abiti di un clown abbastanza comuni -naso, parrucca colorata e scarpe lunghe- e infine in quelli del Clown criminale, che comunque ha tratti pagliacceschi abbastanza tratteggiati e interessanti.

Joker diretto da Todd Phillips sarà una storia di origini per il famoso criminale di Gotham City ed è ambientato al di fuori della continuity del DCEU, nel quale il personaggio è interpretato da Jared Leto in Suicide Squad. Così Zazie Beetz sul film: “Questo Joker non è quello che avete visto in Suicide Squad. Nel film non ci saranno tatuaggi. Onestamente non penso di poter rivelare qualcosa, ma ci tengo a dire che il film ha una delle sceneggiature più belle che abbia mai letto”.

The Joker dovrebbe essere ambientato a Gotham City all'inizio degli anni '80, nel frattempo restiamo in attesa per ulteriori dettagli sulla trama del film. Il cast del film comprende anche Robert De Niro, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.

L'uscita nelle sale statunitensi è fissata per il 4 ottobre 2019.