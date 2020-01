Joker: Joaquin Phoenix è il grande favorito per l'Oscar al miglior attore protagonista

Dopo l'assegnazione dei DGA Awards e gli altri premi più importanti dei sindacati di Hollywood, tutto sembra indicare che sarà Joaquin Phoenix a trionfare alla prossima edizione degli Oscar come Migliore Attore Protagonista.

Stando ai maggiori siti di scommesse, la vittoria dell'interprete di Joker è quasi certa: visto il successo di Phoenix nella stagione degli award e il grande riscontro di critica e pubblico raccolto dal film fin dalla sua uscita, la quota di Phoenix è infatti crollata a 1.05 (William Hill).

C'è anche da dire che, come ogni anno, le categorie degli attori sembrano essere quelle più prevedibili dell'intera competizione - sono largamente favoriti anche Brad Pitt, Laura Dern e Renee Zellweger - ma quando a votare sono oltre 8.000 membri dell'Academy è meglio non dare nulla per scontato. L'anno scorso, per esempio, Olivia Colman ha vinto il premio di miglior attrice protagonista nonostante Glenn Close fosse la grande favorita.

Diversa la musica per quanto riguarda invece la categoria di Miglior Film, dove Joker rimane dietro a 1917, Parasite e C'era una volta a Hollywood, con i primi due che hanno portato a casa tutti i grandi premi che solitamente indicano chi trionferà anche agli Academy Award (vedi PGA Awards e SGA Awards).

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Joker.