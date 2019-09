Joker: per Joaquin Phoenix la colonna sonora sul set ha influenzato molto le riprese

In questi mesi gli attori e la troupe di Joker ha forniti dettagli interessanti sulla lavorazione della pellicola, l'ultimo dei quali riguarda l'utilizzo da parte di Todd Phillips sul set della musica della colonna sonora.

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook.com, Joaquin Phoenix ha dichiarato che sebbene la musica sia stata parte del processo creativo in Joker, questa è stata utilizzata in un modo del tutto particolare nel corso delle riprese e che la prima volta che ha sentito lo score del film questo lo ha aiutato molto a capire il movimento da eseguire in una delle scene.

"Molti registi con i quali ho lavorato hanno utilizzato la musica sul set e può essere uno strumento molto efficace e l'ho uso anche io personalmente. Ma per questo film si è optato per delle musiche interamente strumentali, il tipo di ballo nella scena del bagno è stata la prima volta che ho sentito lo score della pellicola e questo ha avuto un impatto enorme e un'influenza notevole sullo scoprire il movimento da fare per quella particolare scena, quindi era totalmente integrata nel personaggio".

Phillips ha poi rivelato di aver ingaggiato Hildur Guðnadóttir per le musiche di Joker dopo essere rimasto impressionato dal suo lavoro in Soldado di Stefano Sollima: "Mentre scrivevamo la sceneggiatura andai a vedere Soldado perché amo quel film e adoro Stefano Sollima che è uno dei miei registi preferiti e lo score mi ha semplicemente commosso e ho voluto subito sapere chi l'avesse scritto. Ho mandato una e-mail a Hildur Guðnadóttir e le ho detto che stavo per girare il film e che volevo che componesse per me qualcosa di strano. Le ho mandato lo script e le ho chiesto di iniziare a comporre qualcosa. Così lei ha scritto le musiche basandosi sullo script. Normalmente un compositore guarda prima un po' di girato e compone su quelle".

Per ulteriori approfondimenti, scoprite le migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix e la nostra recensione di Joker, che abbiamo visto in anteprima al Festival di Venezia.