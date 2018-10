Joker, Joaquin Phoenix 'clown da strada' intrattiene i passanti nelle nuove foto dal set

Continua l'inondazione inarrestabile di materiale dal set dell'attesissimo Joker di Todd Phillips, che oggi ci regala grazie all'attento occhio del Daily Mail alcune nuovissime foto dal set che ritraggono Joaquin Phoenix nei panni del suo "clown da strada" mentre intrattiene goffamente il passanti.

Quello che vediamo nelle foto di oggi - che potete ammirare cliccando a questo link - dovrebbe essere Arthur Fleck al lavoro negli abiti abbastanza sciatti e ridicoli di un povero clown che si destreggia per le strade di Gotham City, questo prima di trasformarsi nel ben più pericoloso Joker.



Già nei giorni passati abbiamo avuto modo di ammirare il Joker di Phoenix in molti dei look che indosserà nel film, partendo da quello "in borghese" di Arthur, passando a quello da lavoro, negli abiti di un clown abbastanza comuni -naso, parrucca colorata e scarpe lunghe- e infine in quelli del Clown criminale, che comunque ha tratti pagliacceschi abbastanza tratteggiati e interessanti.



The Joker dovrebbe essere ambientato a Gotham City all'inizio degli anni '80, nel frattempo restiamo in attesa per ulteriori dettagli sulla trama del film. Il cast del film comprende anche Robert De Niro, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.



L'uscita è prevista per il 4 ottobre 2019.