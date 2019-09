Joker: Joaquin Phoenix nel bellissimo (e bianchissimo) poster esclusivo dei cinema Regal

Non conosce sosta la martellante campagna pubblicitaria costruita attorno a Joker, singolare cinecomic della Warner diretto da Todd Phillips e con Joaquin Phoenix nei panni del personaggio principale.

Contraddistinto da un forte e abbagliante colore bianco, il poster è stato realizzato in esclusiva per le catene cinematografiche Regal; ne sono infatti state realizzate solamente 1500 copie che possono essere acquistate direttamente ed esclusivamente ai centri Regal Crown Club. Potete visualizzare il bellissimo poster in calce a questa news.

Nel frattempo non si placa la polemica sulla strumentalizzazione della violenza - relativa anche alla diffusione delle armi e alla facilità con la quale queste possono essere acquistate negli Stati Uniti - che secondo alcuni il film farebbe nei confronti del pubblico. La polizia di Los Angeles, come detto, non prenderà misure straordinarie per la premiere del film. Ricorderete anche che le famiglie delle vittime uccise nel 2012 in una sala cinematografica ad Aurora, in Colorado - durante la proiezione di The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, e ad opera di un folle travestito proprio da Joker - hanno scritto una lettera a Warner Bros. chiedendo donazioni a enti di beneficenza impegnati nella lotta alla regolamentazione delle armi. La major ha prontamente risposto con una dichiarazione ufficiale, dicendo che Joker non intende sostenere la violenza nel mondo reale.

La paura è così diffusa che l'FBI ha scoperto diversi post estremisti riguardo a Joker: stando a quanto riportato, i militari statunitensi hanno incaricato i proprietari dei cinema di "identificare due vie di fuga" per gli spettatori quando questi entreranno nelle sale. In caso di attacco terroristico, si raccomanda di "correre, nascondersi e reagire".

La data di uscita di Joker negli USA è ancora fissata per il 4 ottobre (in Italia arriverà un giorno prima) e la Warner Bros. sembra decisa a rispettare i piani.