Il Joker di Joaquin Phoenix avrà mai il suo Batman? E se sì, lo vedremo?

Il progetto che lega Joaquin Phoenix al suo Joker è particolare, pensato per raccontare una versione inedita sul pagliaccio di Gotham City. Una rilettura del villain DC che abbraccia una cornice più realistica, con l'intento di cavalcare una critica sociale. Ma Joker resta un cinecomic, e dunque è lecito chiedersi: vedremo mai Batman?

Al momento è difficile dare una risposta a questa domanda. Verrebbe da dire di sì, che è possibile che prima o poi questo Joker si scontri con la sua nemesi principale, che sia all'interno del suo universo narrativo o - perché no - in un crossover in cui c'è di mezzo il Multiverso.

D'altronde che sulla Terra di Arthur Fleck esisterà, prima o poi, un Cavaliere Oscuro ci è stato anticipato proprio dal film di Todd Phillips del 2018: gran parte della trasformazione del protagonista affonda le sue radici proprio nei legami tra Arthur e la famiglia Wayne, il cui patriarca Thomas ha un impatto estremamente negativo sulla psicologia di Fleck.

Anzi, in una scena del film vediamo proprio il futuro Joker interagire con il piccolo Bruce Wayne, il quale è anche protagonista di una breve scena durante il finale del lungometraggio: durante la crisi urbana provocata dai "seguaci" del Joker, ispirati dal terribile gesto di Arthur in diretta televisiva, assistiamo alla celebre scena della morte di Thomas e Martha Wayne, uccisi da un criminale in un vicolo di fronte ad un inorridito piccolo Bruce.

Altra rilettura da parte di Todd Phillips sulle origini di Batman, visto che il delinquente in questione teoricamente non avrebbe nessun legame col Joker. Eppure l'evento scatenante, che porterà Bruce a voler combattere il crimine una volta diventato adulto, in questo universo narrativo è da ricondursi proprio al clown. Joker e Batman, in questo contesto, sarebbero quindi ancora più legati, perché di fatto sarebbero l'uno la genesi dell'altro.

La famiglia Wayne ha di fatto "creato" le condizioni sociali disastrose che hanno portato Arthur Fleck sull'orlo della depressione e della follia, mentre le azioni criminali del protagonista una volta divenuto Joker hanno innescato in maniera diretta l'origine del Cavaliere Oscuro.

Sarebbe davvero un peccato perdersi questo confronto, prima o poi, tra Joaquin Phoenix e un giovane e vendicativo Batman. Purtroppo è un'eventualità che, a mio parere, potrebbe anche non vedere mai la luce: in casa DC abbiamo al momento un altro uomo pipistrello, quello di Robert Pattinson, che affronterà un Joker interpretato da Barry Keoghan. L'altra futura versione del crociato di Gotham non ha ancora un volto e sarà il protagonista di The Brave and the Bold, film appartenente all'universo DC guidato da James Gunn: molto difficilmente vedremo il Batman di quel film, che presupponiamo sarà maturo e con un figlio al seguito, contrapporsi al Joker di Phoenix, che è già abbastanza in là con gli anni.

