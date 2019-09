Joker: Joaquin Phoenix abbandona un'intervista per la promozione del film

Dopo il successo ottenuto al Festival di Venezia, dove il film è stato premiato con Il Leone d'Oro, Joaquin Phoenix è impegnato con le numerose interviste promozionali che anticipano l'arrivo di Joker nelle sale, ma in una di esse non si è trovato particolarmente a suo agio.

Quando un giornalista del Telegraph gli ha chiesto se fosse "preoccupato che il suo film potesse finire per ispirare perversamente il tipo di persone di cui tratta, con risultati potenzialmente tragici?", infatti, l'attore è rimasto quasi senza parole accennando "Perché dovresti...? No... no" per poi abbandonare la conversazione.

Phoenix è poi tornato sul posto un'ora dopo per chiarire la situazione con un PR della Warner Bros, spiegando che la domanda in questione non gli era mai passata per la testa e chiedendo quale sarebbe stata una risposta intelligente.

Diretto da Todd Phillips, Joker arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre pronto a conquistare il botteghino. Secondo le ultime previsioni, infatti, il film punta a un primo weekend negli Stati Uniti da oltre 80 milioni di dollari che potrebbe superare il record registrato l'anno scorso da Venom per il mese di ottobre. In attesa di vederlo al cinema potete leggere recensione di Joker e il nostro speciale sulle migliori interpretazioni di Joaquin Phoenix.