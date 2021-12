Joker, Jared Leto provò a sabotare il film di Todd Philips? Le ultime voci

Non è un mistero che Jared Leto non abbia preso benissimo l'uscita del Joker di Todd Philips: l'attore diede sin dal primo istante chiari segnali di malcontento, convinto com'era di aver ormai perso il ruolo della nemesi di Batman. Le ultime voci al riguardo, però, parlano di un Leto ancora più inviperito di quanto pensassimo.

Quando fu dato l'ok alla produzione del film per cui Joaquin Phoenix perse circa 23 kg, infatti, Leto cominciò a fare tutto il possibile per ostacolarne la genesi: fin qui parliamo di cose già note, come il fatto che il nostro si sia più volte lamentato con il suo manager, lo stesso del regista Todd Philips, manifestando la sua contrarietà alla cosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, la star di Dallas Buyers Club sarebbe andata anche oltre: Leto avrebbe infatti chiesto aiuto anche al manager dei 30 Second to Mars, la band di cui è voce e frontman, di interferire presso i piani alti della Warner Bros. perché la produzione del film di Philips venisse in qualche modo impedita.

La notizia è stata ovviamente smentita dal diretto interessato, mentre nessun commento è giunto da parte del manager e della casa di produzione: verità o montatura? Chissà se lo sapremo mai con certezza! Recentemente, intanto, anche Ridley Scott ha elogiato Joaquin Phoenix per la sua prova nei panni di Joker.