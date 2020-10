Il Joker di Jared Leto in Justice League apre la strada alla Ayer Cut di Suicide Squad?

Con il Joker di Jared Leto destinato a tornare nella versione di Justice League di Zack Snyder, diventa sempre più necessario il rilascio dell'Ayer Cut di Suicide Squad. Sebbene abbia alcuni estimatori, il fil uscito nel 2016 ha ricevuto una moltitudine di critiche differenti.

In molti hanno sostenuto infatti che il Joker di Jared Leto fosse piuttosto deludente, in primis per la sua risata estremamente scialba e poi per un'interpretazione non di certo all'altezza del buon nome dell'attore. In seguito si è scoperto che gran parte del materiale girato era stato tagliato e in moltissimi sono curiosi di sapere come sarebbe potuta essere questa pellicola senza l'apporto di queste modifiche.

Non è ancora chiaro come esattamente il Joker di Jared Leto verrà utilizzato nella Justice League di Zack Snyder, e quale sostanzialmente sarà il suo ruolo nel nuovo taglio del film. Ma con questa apparizione, Leto diventerà il primo attore ad interpretare Joker in due film DC, cementando l'importanza della sua versione del personaggio nella tradizione cinematografica DC. Alla luce di ciò, sembra fondamentale che i fan possano vedere l'intera performance di Joker di Leto in Suicide Squad, in modo che la sua interpretazione del Clown Prince of Crime possa essere adeguatamente giudicata insieme a quelle di Jack Nicholson, Heath Ledger e Joaquin Phoenix.

Ayer dal canto suo ha fatto sapere che la sua versione rivista di Suicide Squad non richiederebbe troppo lavoro. Chissà se la HBO Max in un momento tanto difficile come quello che stanno vivendo le grandi produzioni cinematografiche, deciderà di puntare su di un'altra director's cut. Staremo a vedere.