Joker di Jared Leto: tutte le differenze fra Suicide Squad e Justice League

Proprio di recente, grazie a Vanity Fair, abbiamo avuto modo di ammirare il nuovo e inquietante look che il Joker di Jared Leto sfoggerà nell'attesissima Zack Snyder's Justice League, la director's cut della durata integrale di quattro ore che approderà a metà marzo in esclusiva su HBO Max.

Sappiamo che il Joker di Leto sarà una sorta di Fantasma del Natale Futuro, parafrasando A Christmas Carol, apparendo in una sequenza dell'Incubo di Batman in una faccia a faccia con la versione del Cavaliere Oscuro di Ben Affleck. Sarà dunque un Joker del futuro e distante anni luce da quello visto in Suicide Squad di David Ayer, e questo viene rispecchiato direttamente nel look: niente tatuaggi, niente denti d'oro, non più capelli corti, vestiti completamente differenti.



I CAPELLI



L'acconciatura scelta da Leto è quella di una lunga e folta chioma di capelli scuri, tant'è che in molti lo stanno già paragonando al Corvo di Brandon Lee che incontra il taglio disordinato del Joker di Joaquin Phoenix. Ha senso che i suoi capelli siano disordinati e lunghi rispetto al taglio punk, verde vivo e ordinato che aveva in Suicide Squad, dato che a quanto pare sarà tenuto in qualche cella segreta dopo una fuga selvaggia.



IL TRUCCO



Qui il paragone invece è con The Nun, ed effettivamente ricorda molto da vicino il mostro Blumhouse. In Suicide Squd sembrava che tutta la sua pelle si fosse sbiancata chimicamente e non aveva alcuna cicatrice sulla bocca. Ora sembra che in Justice League Joker abbia un trucco da clown bianco con dei dettagli neri attorno alla bocca e anche attorno agli occhi. E anche qui, ricorda un po' Il Corvo.



I TATUAGGI



Molto facile, tant'è che anche Zack Snyder non è andato molto a fondo sulla questione: è passato molto tempo da Suicide Squad, e potrebbe essersi rimosso tutti i tatuaggi con il laser o averli coperti con il trucco che ha in volto. Poco importa: piacevano davvero a poche persone.



I DENTI



Niente più denti d'acciaio, a quanto pare. Questo è certo, confermato anche da Snyder, e il cambiamento non è chiaro come sia avvenuto esattamente come per i tatuaggi, ma negli anni che separano Suicide Squad dal futuro da incubo di Justice League potrebbe essere successo davvero di tutto.