Il Joker di Jared Leto in azione nell'immagine tagliata di Suicide Squad

Proprio nei giorni in cui si celebra l'Oscar al miglior attore per Joaquin Phoenix nel ruolo del Joker nell'omonimo film di Todd Phillips, sul web compare un'immagine di una sequenza tagliata di Suicide Squad di David Ayer, dove si vede il tanto bistrattato Joker di Jared Leto impegnato in un'inedita sequenza d'azione.

Al di là dell'opinione personale sulla performance del Joker di Leto, è oggettivo constatare che la sua interpretazione nel film è stata condizionata anche da numerosi tagli in sede di montaggio, che hanno contribuito a rendere dimenticabile la sua versione dell'acerrimo nemico di Batman.

La foto inedita pubblicata si riferisce alle battute finali del film, quando Joker tenta di salvare Harley Quinn dal team di Amanda Waller, usando una potente arma da fuoco.



L'immagine mostra Jared Leto a testa in giù sul set proprio mentre è impegnato a tentare di riunirsi con la sua storica fidanzata. Ovviamente non è chiaro, nello specifico, a quale precisa sequenza si riferisca la foto ma è indubbio che si tratti di una delle scene d'azione finali del film di Ayer, in seguito esclusa dal lavoro in post-produzione.

Suicide Squad non ha ottenuto grande successo tra i fan e la critica e ora gli spettatori non aspettano altro che la versione di James Gunn, The Suicide Squad, nella quale non comparirà il Joker di Leto. David Ayer ha avuto la possibilità di lavorare al sequel, come da lui stesso affermato, ma sarà il regista di Guardiani della Galassia ad occuparsi del seguito. Ayer ha pubblicato anche uno storyboard originale del Joker di Jared Leto qualche settimana fa.