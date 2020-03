Joker indossa una mascherina contro il Coronavirus, nell'immagine di Todd Phillips

Il pagliaccio interpretato da Joaquin Phoenix continua a sorridere guardando gli incassi di Joker. In una situazione di emergenza come questa però, anche lui deve ricorrere ai ripari, come è possibile notare in questa simpatica immagine condivisa da Todd Phillips.

Vediamo infatti la classica immagine di Joker con l'abito rosso e il volto truccato; stavolta però il sorriso isterico del personaggio è coperto da una di quelle mascherine ormai tristemente note , utili per prevenire il contagio. All'immagine il regista ha allegato alcune parole:

"Periodo folle. Restate al sicuro... detto questo, sto praticando la limitazione dei contatti sociali da anni. Funziona."

In tempi come questi un po' di sana ironia non può che far bene, a patto che non sfoci nella più completa follia isterica di cui è preda Joker... A giudicare dal messaggio, il regista non deve essere particolarmente incline alle interazioni sociali, ma sembra possedere abbastanza ironia per ammetterlo e scherzarci su. Dopo tutto è colui che ci ha regalato un film pressoché perfetto sul tema dell'alienazione sociale e dell'emarginazione a cui vanno incontro alcune persone. In questo caso, limitare i rapporti con gli altri diventa però di vitale importanza. Non tutto il male vien per nuocere.

Il principe del crimine di Gotham si è sempre stato un modello perfetto per tutti i cosplayer che si divertono a reinterpretarlo, come è possibile vedere in questa versione femminile di Joker.