Joker, un incontro tra Arthutr Fleck e Sophie Dumond nelle nuove foto dal set

Continuano ad arrivare foto dal set ormai paparazzatissimo dell'atteso Joker di Todd Phillips (Una notte da leoni), sempre tramite il puntuale Just Jared, che questa volta ha immortalato i personaggi interpretati da Joaquin Phoenix (The Master, Vizio di forma) e Zazie Beetz (Deadpool 2) durante un incontro in un ristornate.

Stando anche a quanto trapelato nei mesi passati, quello che vediamo nelle foto di oggi dovrebbe essere un vero e proprio appuntamento tra Arthur Fleck aka Joker e il personaggio inedito del film scritto da Scott Silver e Phillips stesso, tale Sophie Dumond, interesse amoroso di Arthur nel solo movie dedicato al clown criminale DC.



Nei giorni passati abbiamo avuto modo di ammirare il Joker di Phoenix in molti dei look che indosserà nel film, partendo da quello "in borghese" di Arthur, passando a quello da lavoro, negli abiti di un clown abbastanza comuni -naso, parrucca colorata e scarpe lunghe- e infine in quelli del Clown criminale, che comunque ha tratti pagliacceschi abbastanza tratteggiati e interessanti.



The Joker dovrebbe essere ambientato a Gotham City all'inizio degli anni '80, nel frattempo restiamo in attesa per ulteriori dettagli sulla trama del film. Il cast del film comprende anche Robert De Niro, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais e Shea Whigham.