Joker incluso nella lista dell'American Film Institute 2019: ecco tutti i vincitori

Nella notte è stato diramato l'elenco dei 10 film migliori dell'anno secondo l'American Film Institute, e fra loro troviamo The Irishman di Martin Scorsese, Once Upon a Time ... in Hollywood di Quentin Tarantino e Joker di Todd Phillips.

Nella lista sono stati inclusi anche 1917, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story e Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood. Parasite di Bong Joon Ho, non idoneo alla classifica principale perché non americano, ha ricevuto un premio speciale.

Per quanto riguarda la televisione, la giuria AFI ha incluso l'ultima stagione di Game of Thrones, Veep, oltre a Chernobyl, The Crown, Fosse / Verdon, Pose, Succession, When They See Us e Watchmen, la nuova serie HBO creata da Damon Lindelof e sequel dell'omonima graphic novel creata da Alan Moore e Dave Gibbons.

Negli ultimi 10 anni, circa i due terzi dei film scelti dall'AFI hanno ricevuto una nomination agli Oscar per il miglior film. L'anno scorso, dei film nominati all'Oscar, non rientrarono nella lista dell'AFI Bohemian Rhapsody, Roma (che, però, come Parasite quest'anno, ottenne un premio speciale in quanto film non americano) e Vice. Al loro posto altri titoli che non sono rientrati nella corsa all'Oscar, come Eight Grade, First Reformed, Se La Strada Potesse Parlare, Il Ritorno di Mary Poppins e A Quiet Place.

Come al solito, i vincitori AFI sono scelti da due giurie, una per i film e una per la televisione, con la prima presieduta da Tom Pollock e la seconda da Richard Frank. Entrambe includono accademici, attori, storici, giornalisti e critici.

MOTION PICTURES OF THE YEAR

“The Farewell”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Knives Out”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time … in Hollywood”

“Richard Jewell”

SPECIAL AWARD - MOTION PICTURE

“Parasite”

TELEVISION PROGRAMS OF THE YEAR

“Chernobyl”

“The Crown”

“Fosse/Verdon”

“Game of Thrones”

“Pose”

“Succession”

“Unbelievable”

“Veep”

“Watchmen”

“When They See Us”

SPECIAL AWARD - TELEVISION

“Fleabag”

