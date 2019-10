Joker inarrestabile: il film supera i 15 milioni totali al box-office italiano

Ancora un'altra settimana in testa per il Joker diretto da Todd Phillips che attualmente si trova sopra i 15 milioni complessivi al box-office italiano. Solo Il Re Leone quest'anno aveva fatto di meglio nel secondo weekend.

Il film con Joaquin Phoenix, infatti, al suo secondo weekend di programmazione nelle nostre sale ha racimolato altri 6.047.349 euro con un calo rispetto al weekend precedente di appena il 4%, praticamente un nulla. Questo ha portato il totale della pellicola finora a 15.511.395 euro raggiungendo un risultato che fino ad ora nel suo secondo weekend in Italia era stato raggiunto solo dal remake Disney (6.3 milioni). Se si va ad analizzare il confronto con un cinecomic come Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, basti pensare che la pellicola di Christopher Nolan aveva terminato la sua corsa a 13.812.515 euro e Joker ha ancora parecchi altri giorni di programmazione davanti a sé. La pellicola ha anche superato il totale di Aladdin, fermatosi a 15.427.214 euro, divenendo il terzo maggior incasso dell'anno in Italia. A questo punto l'obiettivo dei 20 milioni di euro complessivi sembrerebbe alla portata.

Al secondo posto del box-office di quest'ultimo weekend ha aperto Gemini Man, il film in 3D+ diretto da Ang Lee e con un doppio Will Smith protagonista, mente rimane terzo Il piccolo yeti con 490.042 euro e una perdita del 38% rispetto allo scorso fine settimana. Scende in quarta posizione invece C’era una volta… a Hollywood, che ottiene altri 444.904 euro e porta il suo totale alla notevole cifra di 11.285.114 euro, che vede a questo punto alla portata il primato di Django Unchained (12.049.342 euro), il maggior incasso di Quentin Tarantino in Italia. In quinta e sesta posizione troviamo due new entry come Brave ragazze e Non succede, ma se succede... la commedia con Seth Rogen e Charlize Theron.

A livello internazionale, Joker ha superato la soglia del mezzo miliardo con $ 543,9 milioni di dollari, superando in Europa persino i totali incassati per tutto l'arco della programmazione da film come Logan, Justice League e Wonder Woman, mentre in Asia si è lasciato alle spalle quelli di Logan, Il Cavaliere Oscuro e It: Chapter Two. In America Latina è attualmente alla pari con Batman V Superman, che però superare nei prossimi giorni, ma già oltre Justice League (+15%), Wonder Woman (+62%) e Venom (+68%), superando del doppio perfino Il Cavaliere Oscuro.