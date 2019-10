Joker inarrestabile anche al box-office italiano: incassati oltre 6 milioni in un weekend

Un weekend d'esordio straordinario anche nel nostro territorio per Joker, la pellicola di Todd Phillips con Joaquin Phoenix che re-immagina le origini del celebre personaggio della DC Comics e acerrimo nemico di Batman.

La pellicola, uscita nelle nostre sale un giorno prima rispetto agli Stati Uniti, il 3 ottobre scorso, ha racimolato nel weekend la bellezza di 6.263.908 euro (dei quali 1.828.475 euro solo nella giornata di domenica), doppiando approssimativamente il risultato ottenuto nello stesso periodo un anno fa da Venom (che non andò oltre i 3.776.428 euro), con una media di 7.413 euro per 845 schermi totali sparsi per la nazione. Quello di Joker è il terzo miglior esordio dell'intero 2019, subito dopo Avengers: Endgame (12,1 milioni) e Il re leone (10,9 milioni).

Rimanendo in territorio Warner e DC, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan aveva racimolato in Italia nel suo primo weekend (ma era uscito di mercoledì) 3.218.071 euro, superato in seguito da Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno con 4.909.752 euro.

Passando alla classifica italiana del box-office di questo weekend, viene sbalzato al secondo posto C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, che comunque aggiunge altri 911.249 euro al suo totale che ha ormai superato abbondantemente i 10.5 milioni di euro, battendo come già accennato Django Unchained (che alla stessa distanza era arrivato a 9.5 milioni). Terza posizione invece per Il piccolo yeti, con 778.388 euro, mentre Ad Astra è quarto con 411.473 euro con una perdita di circa il 50% rispetto al weekend di debutto e un totale di 1.463.453 euro. Chi invece subisce un calo peggiore, del 57% rispetto all'esordio, è Rambo: Last Blood, che negli ultimi giorni ha racimolato 317.292 euro per un totale abbastanza misero di 1.281.383 euro. Basti pensare che il quarto capitolo del franchise con Sylvester Stallone, John Rambo, a questo punto era a quota 3.067.432 euro.

Tornando a Joker, di cui potete leggere la nostra recensione, è diventato anche il film con il miglior weekend di apertura della Warner per l'Europa e l'America Latina nel 2019, battendo anche l'incasso di Justice League (93 milioni) al debutto.