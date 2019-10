Joker: Hugh Grant si è lamentato del volume troppo alto della sala in cui ha visto il film

Una lamentela decisamente insolita è quella piombata in rete in queste ultime ore da parte di Hugh Grant, che al termine della proiezione di Joker cui stava assistendo si è scagliato contro l'elevato livello di volume audio della sala.

L'attore ha utilizzato il suo account Twitter per spiegare di come non abbia potuto apprezzare appieno il film di Todd Phillips a causa del volume troppo alto con cui la sala in cui si era recato lo stava proiettando (linkando le sale del circuito Vue Cinemas). Grant ha infatti scritto: "Sono io che sono vecchio o il cinema ha un volume troppo alto? Insopportabile. Inutile". La catena Vue Cinemas ha prontamente risposto all'attore britannico, assicurandogli che la sua osservazione è stata segnalata al team incaricato di gestire la sala a cui si riferiva, cosa che ha poi portato alla scoperta che si trattava proprio di una proiezione di Joker.

Grant ha infatti dato i dettagli della sala a cui si riferiva scrivendo: "Fulham Broadway. Sabato sera. Sala 7. Joker. Ma lo scherzo è stato fatto a noi". Da questa spiegazione si capisce come l'attore stesse puntualizzando su un caso isolato in riferimento alle specifiche tecniche errate con cui la pellicola è stata proiettata, non esprimendo in alcun modo una critica diretta al film con Joaquin Phoenix.

Come già detto in precedenza, Joker è già il film col più alto incasso dell'anno a livello internazionale per la Warner con $543,9 milioni di dollari, superando in Europa persino i totali incassati per tutto l'arco della programmazione da film come Logan, Justice League e Wonder Woman. In Italia ha superato abbondantemente i 16 milioni complessivi ed è diventato il terzo maggiore incasso dell'anno nel nostro paese dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone.