Joker: Hildur Guðnadóttir vince il Critics' Choice Award per la miglior colonna sonora

Continua la corsa verso gli Oscar per Joker di Todd Phillips, e anche i Critics' Choice Awards hanno consolidato diversi posizioni all'interno dell'Award Season. La compositrice Hildur Guðnadóttir, dopo essersi aggiudicata il Golden Globe settimana scorsa, ha vinto il Critics' Choice Award per la miglior colonna sonora, composta per Joker.

Si sta quindi facendo sempre più largo tra i papabili a ricevere diversi premi durante la Notte degli Oscar anche il film di Todd Phillips, con protagonista assoluto Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck un clown aspirante comico fallito che viene calpestato dalla società e che si appresta a diventare il temibile criminale Joker.

Grazie al suo lavoro con la musica Hildur Guðnadóttir ha catturato alcuni degli elementi più ossessionanti della performance di Joaquin Phoenix.



"Ho iniziato a scrivere la musica subito dopo aver letto la sceneggiatura" ha spiegato la compositrice islandese "Quindi appena ho iniziato a suonare il violoncello e suonate alcune melodie mi sono seduta per qualche ora. Stavo provando qualcos'altro e poi mi sono imbattuta, in un certo senso, in quello che è diventato il tema principale in seguito. Era proprio come una sensazione forte di qualcosa che s'incastrava in quella posizione, e si collegava esattamente con la stessa sensazione che avevo provato quando ho letto la sceneggiatura".

Joaquin Phoenix è stato rilasciato dopo l'arresto e ha vinto il Critics' Choice Award per il miglior attore nella serata di ieri.

Joker è stato attaccato dai parenti delle vittime della sparatoria di Aurora, avvenuta nel 2012 in Colorado, quando un uomo irruppe in un cinema durante la proiezione di Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uccidendo 12 persone.