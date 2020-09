Joker e Harley Quinn i cinecomic più popolari in streaming, superata Charlize Theron!

Probabilmente perché rinvigorito dai clamorosi rumor su due potenziali sequel e un cachet da urlo per Joaquin Phoenix, Joker di Todd Phillips è tornato a reclamare il primo posto nella classifica della popolarità sui servizi di streaming on demand.

I nuovi dati raccolti e svelati da Reelgood indicano infatti che il film vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019, nonché il più candidato in assoluto agli Oscar 2020 con undici nomination, ha subìto un'impennata di visualizzazioni sui servizi streaming arrivando ad un punteggio di 3,5%.

A seguire la Harley Quinn di Margot Robbie, che col recente Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è arrivato al 3,2%, superando il 3,1% di The Old Guard, cinecomic estivo di Netflix con protagonista l'amatissima Charlize Theron. Le altre due posizioni della top 5 sono occupate dai Marvel Studios, con il sempreverde Avengers: Endgame a quota 2,8% e Spider-Man: Homecoming al 2,7%.

Infine, come potete vedere nell'immagine in calce, dalla sesta alla decima posizione troviamo in sequenza Black Panther, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Extraction (conosciuto come Tyler Rake in Italia) e Avengers: Infinity War.

Per altri approfondimenti sul film di Todd Phillips vi rimandiamo ad un saggio su Joker e il tema della mimesi.