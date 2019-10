Joker: guardate questi splendidi poster ispirati ad alcuni cult del passato

Dopo le dichiarazioni di Marc Maron su Joker e la nuova polemica sulla colonna sonora del film di Todd Phillips, che include il brano di un artista accusato di pedofilia, torniamo a parlare dell'opera DC Films in toni ben più rilassati.

Nello specifico, vi segnaliamo dei bellissimi poster fan-made ispirati a dei celebri cult del passato, poster nei quali il Joker di Joaquin Phoenix assume le pose dei protagonisti originali: qui sotto vi riportiamo quello ispirato a Scarface, ma ciccando sul link della fonte ne trovate tanti altri come Via Col Vento e Cantando Sotto La Pioggia.

Riconoscete tutti i celebri film usati come fonte di ispirazione per questi simpatici poster? Ditecelo nei commenti.

Vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Joker narra la storia di Arthur Fleck (Phoenix), clown per alcune pubblicità in strada di giorno e aspirante stund-up comedian di notte, inseguendo le orme del suo idolo Murray Franklin (Robert De Niro). Intrappolato in un’esistenza ciclica in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi che cambieranno per sempre tanto la sua anima quanto Gotham City.

Diretto da Todd Phillips su una sceneggiatura co-scritta da Phillips e Scott Silver, il film include nel cast anche Zazie Beetz, Bill Camp, Brett Cullen, Justin Theroux, Shea Whigham, Bryan Tyree Henry e Marc Maron.

