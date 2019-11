Joker, ecco quanto ha guadagnato Todd Phillips dal film DC

Ora che è stato annunciato Joker 2, sequel dell'acclamato campione d'incassi Joker con Joaquin Phoenix, l'Hollywood Reporter segnala anche il compenso che il regista Todd Phillips ha guadagnato col suo film Leone d'Oro.

Stando al rapporto, l'autore 48enne guadagnerà quasi $100 milioni di dollari per Joker. La cifra è figlia di un accordo precedente al film, per il quale Phillips ha rinunciato ad un pagamento anticipato optando per una maggiore percentuale degli incassi lordi che il film avrebbe guadagnato.

È un affare simile a quello che il regista siglò, sempre con Warner Bros., per il primo capitolo di Una Notte da Leoni: quel film aveva incassato $467,5 milioni di dollari con un budget di $35 milioni di dollari nel 2009, e aveva dato vita a due sequel, che avrebbero portato il franchise a quota $1,42 miliardi di dollari in tutto il mondo. Joker ha guadagnato oltre $1 miliardo, diventando il primo film con rating R a raggiungere tale livello di successo al botteghino, e soprattutto rimpinguando (e non di poco) il conto in banca del regista.

Con questi numeri erano davvero poche le possibilità che la Warner Bros. avrebbe rinunciato ad un secondo capitolo (e chissà cos'altro arriverà in futuro), ma per adesso non resta che aspettare nuovi aggiornamenti.

