Joker, i genitori di una vittima di Aurora chiedono alla Warner più impegno

Il dibattito intorno a Joker e alla violenza che pervade il film è piuttosto acceso prima ancora della sua uscita. Dopo la strage di Aurora del 2012, quando uno squilibrato travestito da Joker uccise 12 persone alla premiere di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, si temono anche tentativi di emulazione.

Nei giorni scorsi, le famiglie delle vittime del massacro avevano scritto una lettera a Ann Sarnoff, CEO di Warner Bros, chiedendo in sostanza alla società madre AT&T di cessare le donazioni ai politici vicini alla National Rifle Association e di sostenere invece le associazioni che aiutano le vittime della violenza armata.

Warner Bros, in risposta, aveva replicato: "La nostra azienda ha una lunga storia di donazioni alle vittime di violenza (tra cui un milione di dollari nel 2012 in favore delle vittime della sparatoria di Aurora, ndr), e nelle ultime settimane la nostra società madre si è unita ad altri leader per invitare i responsabili politici a emanare una legislazione bipartisan per affrontare questa epidemia."

Sandy e Lonnie Phillips, genitori di Jessica, una delle vittime, hanno replicato ulteriormente, augurandosi che la Warner "metta i suoi soldi dov'è la sua bocca", ossia che faccia seguire altri fatti a queste parole. "Cerchiamo di essere chiari: chiedere un cambiamento è un buon primo passo, ma non è sufficiente. La Warner Bros e la sua società madre devono mettere i loro soldi dov'è la loro bocca e annunciare che non forniranno più sostegno e donazioni politiche a candidati e legislatori che ostacolano la riforma delle armi."

Il regista di Joker, Todd Phillips, da parte sua ha detto che il film non intende in alcun modo giustificare, né tantomeno ispirare, la violenza nella vita reale: "Il film parla della mancanza di amore, di traumi infantili, della mancanza di compassione nel mondo. Penso che le persone possano gestire quel messaggio" ha dichiarato a IGN. E infatti, il padre di un'altra vittima si schiera con Joker.

Intanto, però, per precauzione molte catene di cinema hanno proibito maschere e costumi da Joker per le proiezioni del film.