Joker frutterà alla DC Films quanto Avengers: Infinity War fruttò ai Marvel Studios

Stando a quanto riportato da Deadline Joker di Todd Phillips, grazie ad un budget non esagerato e numeri di box office incredibili, è da considerarsi uno dei film più remunerativi degli ultimi anni.

Le previsioni attuali indicano un guadagno per la DC Films di quasi $500 milioni effettivi, col film con Joaquin Phoenix che ad oggi ha portato nelle casse della società $464 milioni, cifra destinata a salire di pari passo con le entrate al botteghino. I profitti del film sono simili identici a quelli di Infinity War vicini anche a Black Panther ($476,8 milioni); hanno superato poi quelli i $260,5 milioni di profitto di Aquaman (che aveva un budget superiore dell'83% rispetto a quello di Joker), i $247 milioni di Venom e i $235,4 milioni di Deadpool 2.

L'opera fra qualche giorno entrerà nel suo quarto fine settimana di programmazione, e anche se non ci sarà grande competizione, già nel precedente week-end ha perso un po' di gamba contro le new entry Maleficent 2 e Zombieland: Double Tap. Secondo il rapporto Deadline, Joker è nato da un budget di produzione di $70 milioni ma, nonostante i rapporti secondo cui la Warner avrebbe scoraggiato la produzione del film sborsando meno di quanto pattuito perché incerta sul futuro del progetto, pare che alla fine Phillips e i suoi collaboratori abbiano ottenuto più di $120 milioni in totale, inclusa la promozione e il marketing per stare al passo con la popolarità sempre maggiore.

Joker ha guadagnato $250 milioni al botteghino nazionale, e ad oggi si trova a $745 milioni in tutto. L'obiettivo è quello di diventare il film rated-R col più alto più alto di tutti i tempi, nonostante sia già diventato il maggior successo della Warner Bros. per il 2019.

