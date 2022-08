Joker: Folie à Deux, Zazie Beetz in trattative per tornare nel sequel!

La notizia di un possibile ritorno di Zazie Beetz nel ruolo amatissimo di Sophie Dumond potrebbe sconvolgere radicalmente le idee che ci eravamo fatti sulla trama di Joker: Folie à Deux. L'attrice di Atlanta sarebbe a un ottimo punto delle trattative per riprendere il ruolo a fianco di Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Lo rivela Deadline in via esclusiva ma con una certa sicurezza: Zazie Beetz potrebbe tornare nella mente del Joker di Joaquin Phoenix e sullo schermo diretto da Todd Phillips. Secondo quanto riporta una “fonte autorevole”, la Beetz sarebbe attualmente in trattative per riprendere il ruolo. La notizia arriva poco dopo un primo teaser di Joker Folie à Deux reso pubblico da Lady Gaga, con il quale la popstar ha di fatto confermato il ruolo di Harley Quinn a fianco di Joaquin Phoenix. Ruolo che, in realtà, dopo le indiscrezioni di Variety sul suo coinvolgimento, era stato dato quasi per certo.

Il ritorno di Zazie Beetz – che si concretizzi o meno – segnala una possibile risposta alla domanda che in molti si erano posti, di fronte all’ambientazione confermata di Joker 2. Il film dovrebbe essere ambientato per intero all’interno dell’Arkham Asylum, fomentando ulteriormente un dubbio sorto alla visione del finale del film Leone d’Oro: che cioè l’intero arco narrativo di Arthur Fleck fosse un delirio allucinatorio, una realtà alternativa consolatoria creata per dimenticare le ristrettezze del manicomio da cui, in realtà, non era mai uscito.

Proprio questo, in un certo senso, era stato il ruolo di Sophie nel primo film, con cui Arthur si convinceva di aver intessuto una relazione quando in realtà aveva solo fantasticato sulla sua vicina. Nel momento in cui lo scopre, del personaggio non si ha più alcuna notizia, facendo temere per la reazione di Arthur. Ma il suo possibile ritorno segnala che comunque dovrebbe essere ancora viva.

Oltre ad Atlanta, la Beetz ha preso parte a produzioni high budget come Deadpool 2 e il Bullet Train di recente uscita, oltre ai nuovi episodi di Black Mirror che ha appena concluso di girare. Voi vorreste rivedere il personaggio di Sophie? Ditecelo nei commenti!