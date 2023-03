Joker: Folie à Deux, Willem Dafoe non molla: 'Avrei fatto un Joker impostore'

Mentre continuano ad emergere nuovi dettagli su Joker Folie à Deux, tra cambiamenti alle origini di Harley Quinn e finali multipli, il mitico Willem Dafoe è tornato a commentare la sua famosa vecchia idea per un potenziale sequel della saga con Joaquin Phoenix.

In una nuova intervista promozionale al Tonight Show with Jimmy Fallon, come potete vedere nel video in calce all'articolo, Willem Dafoe ha commentato l'idea di interpretare un nuovo Joker e, con uno sguardo visibilmente sognante, ha ricordato una vecchia idea proposta durante un'intervista nel 2022: "Ho proposto un'idea qualche tempo fa, ma non è decollata. O meglio, non la proposi direttamente alla Warner, voglio dire, ne parlai in un'intervista e da lì prese il largo su internet", ha ricordato Dafoe a Jimmy Fallon. Dopo che il conduttore del The Tonight Show ha insistito sul conoscere i dettagli, il quattro volte candidato all'Oscar ha detto: "Pensai che sarebbe stato bello interpretare un Joker impostore, qualcuno che si mette a replicare le sue azioni".

L'idea di Willem Dafoe venne accolta in maniera molto favorevole dai fan all'epoca delle sue dichiarazioni originali, ma come sappiamo Warner Bros e il regista e sceneggiatore Todd Phillips sono andati in una direzione totalmente diversa, col sequel di Joker che introdurrà una nuova Harley Quinn interpretata da Lady Gaga. Ma chissà, a Hollywood non si butta mai niente e magari prima o poi, tra un eventuale Joker 3 e un futuro Joker per il DCU, Willem Dafoe potrebbe avere la sua occasione.

Per altri contenuti guardate la prima foto ufficiale della Harley Quinn di Lady Gaga tratta da Joker: Folie à Deux: il film uscirà il 4 ottobre 2024.