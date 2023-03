Joker Folie à Deux, nel video dal set Joaquin Phoenix viene inseguito...da due Joker!

Le riprese di Joker Folie à Deux sono attualmente in corso, e in queste ore è divenuto immediatamente virale un nuovissimo video dal set che vede Joaquin Phoenix inseguito da due diversi 'cloni' di Joker.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, le riprese del film stanno avendo luogo a Los Angeles: nella scena rubata dai passati, Joaquin Phoenix veste i panni di Arthur Fleck/Joker, con tanto di trucco da clown, ma è visibilmente turbato e spaesato: all'improvviso due altri Joker sembrano spuntare alle sue spalle, uno vestito di tutto punto con l'iconico abito rosso del primo film e i capelli verdi, e un altro invece vestito 'in borghese' con gli abiti di Arthur. La sequenza prosegue con il protagonista che fugge dai due impostori, uno dei quali più avanti viene investito da una pattuglia della polizia.

Che si tratti di personalità multiple frutto dell'immaginazione deviata del protagonista, e che tutta la sequenza sia un sogno? Oppure Arthur in questo film verrà davvero perseguitato da Joker impostori? E, in questo caso, come ha fatto ad evadere dal manicomio Arkham? Domande che probabilmente troveranno una risposta solo ad ottobre 2024, quando Joker: Folie à Deux arriverà nei cinema di tutto il mondo. Nel frattempo, però, diteci le vostre impressioni riguardo a questo primo video dal set.

Per altri contenuti recuperate la prima foto di Harley Quinn nei panni di Lady Gaga per il sequel di Joker.