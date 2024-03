Joker: Folie à Deux, primo test screening: reazioni e anticipazioni clamorose sulla trama

Dopo gli ultimi rumor sul possibile debutto a Venezia 2024 di Joker: Folie à Deux, a quanto pare in queste ore l'attesissimo sequel di Todd Phillips si è mostrato per la prima volta al pubblico grazie ad un test-screening organizzato a Los Angeles da Warner Bros.

Stando a quello che si dice online, come segnalato da Joey Monda, che mantiene i dettagli abbastanza vaghi ma non per questo meno intriganti, "il film è estremamente sanguinoso, caotico, aggressivo, surreale, ma in qualche modo fedele alla sua essenza. Lady Gaga e Joaquin Phoenix sono allo stesso livello in termini di performance, mentre l'aspetto musicale non è presentato in modo convenzionale. Cantano, ovviamente, ma ha un che di diverso da ciò che ci si potrebbe aspettare. Molto rischioso, ma dannatamente geniale: nel complesso, sembra un film che cerca di trovare un equilibrio per conquistare sia la critica che il pubblico generale."

Tramite JoBlo, invece, sono emerse anche altre anticipazioni che potrebbero essere considerate un po' più 'spoiler', quindi vi invitiamo a prendere in considerazione la possibilità di interrompere la lettura qui se temete di rovinarvi eventuali sorprese.

Stando a queste indiscrezioni, infatti, pare che in Joker: Folie à Deux ci saranno personaggi DC famosi oltre a Joker e Harley Quinn, sebbene con "alcuni cambiamenti alla tradizione dei fumetti poiché questi film sono indipendenti dal franchise generale." Volendo escludere Batman, ricordiamo che in passato le indiscrezioni avevano parlato della partecipazione di Harvey Dent/Due Facce, ma chissà che non possano comparire anche altri iconici villain dell'Arkham Asylum.

Joker 2 uscirà il 4 ottobre 2024. Per altri contenuti scoprite il budget di Joker: Folie à Deux.

