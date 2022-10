Joker: Folie à Deux, altro che teaser! Slitta l'inizio riprese del sequel!

Si è già parlato in lungo e in largo del sequel di Joker con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Abbiamo anche visto un primo teaser, anche se senza immagini dal set. Questo perché le riprese, in realtà, devono ancora cominciare. E ora spunta uno slittamento dell'inizio riprese, anche se non così drammatico.

Dopo il successo del primo film di Todd Phillips, coronato da un Leone d’Oro che ha fatto storia alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il sequel di Joker si prepara a una produzione mastodontica. Joker 2 costerà tre volte tanto il precedente film, con Phoenix che si è visto più che quadruplicato il cachet, da 4,5 a 20 milioni nel corso di un solo sequel. I cachet sono altrettanto ricchi per Phillips e per la Lady Gaga che interpreterà Harley Quinn.

Ma nonostante si sappia già tanto del film, dall’inedito approccio musical a buona parte del cast – che potrebbe contare anche sul ritorno di Zazie Beetz – le riprese non sono ancora incominciate. A creare confusione l’uscita di un primo teaser (seppur solo animato) pubblicato da Lady Gaga, che normalmente ci saremmo aspettati di vedere a riprese già iniziate. L’ultimo aggiornamento le fissava a partire dal 5 novembre, leggermente in anticipo rispetto a quanto preventivato.

In questo modo, riprese e post-produzione avranno a disposizione ben due lunghi anni prima dell’uscita fissata al 4 ottobre 2024, la stessa data che fu del primo film nel 2019. Ora però, la data d’inizio dei ciak slitta leggermente, con il direttore della fotografia Lawrence Sher che lo fissa di qui a cinque settimane, con un mese di ritardo circa rispetto a quanto precedentemente annunciato. Questo per dire che, nonostante l’eccitazione creata dagli ultimi aggiornamenti, per il film di Todd Phillips ci sarà ancora da aspettare. E non poco.

