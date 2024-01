Joker: Folie à Deux, svelato il logo ufficiale del sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

A quasi un mese dalla pubblicazione delle nuove foto ufficiali di Joker: Folie à Deux rese disponibili sui social dal regista Todd Phillips, in queste ore Collider ha potuto condividere il logo ufficiale dell'attesissimo sequel con i premi Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Il logo presenta il titolo del film a caratteri cubitali così come appariva sul materiale promozionale del film originale, con il font successivamente ripreso anche da The Batman, ma questa volta è stato aggiunto anche il sottotitolo, Folie à Deux, che fa riferimento ad una condizione psichiatrica che descrive due soggetti in grado di influenzarsi a vicenda con la stessa psicosi, aspetto che presumibilmente sarà al centro del rapporto tra Joker e Harley Quinn. Potete ammirare il logo ufficiale di Joker: Folie à Deux nel post in calce all'articolo.

Il film è stato diretto ancora una volta Todd Phillips, Leone d'Oro per il film originale candidato a 11 Oscar, ed è stato scritto nuovamente in collaborazione con Scott Silver. I dettagli completi sulla trama di Joker 2 non sono stati condivisi, anche se diverse foto dal set hanno svelato diverse scene con Joker e Harley Quinn fuori dall'Arkham Asylum quindi i fan possono iniziare a mettere in conto una possibile evasione, dopo che il capitolo originale terminava con la cattura del protagonista. Si dice che Joker: Folie à Deux sarà un musical o avrà elementi musicali, e che sia stato influenzato da film come Arancia Meccanica e Holy Motors.

Nel cast anche il ritorno di Zazie Beetz, oltre alle new entry Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024, cinque anni esatti dopo il debutto del primo Joker di Todd Phillips.