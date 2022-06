Joker Folie à deux, il titolo svela l'esordio di Harley Quinn nel mondo di Arthur Fleck?

Joker 2 è ufficialmente realtà, con Todd Phillips e Joaquin Phoenix che torneranno nella Gotham City piena di immondizia e rivoluzioni per espandere la storia e il mondo di Arthur Fleck: a questo proposito, il sottotitolo Folie à deux potrebbe anticipare l'esordio di Harley Quinn.

Il titolo del film infatti in italiano può essere adattato in Joker: Follie a due, che già di per sé suggerirebbe l'esordio di un nuovo personaggio, ma andando ancor più nello specifico la 'folie à deux' è il nome di una nota psicosi condivisa che lega due o più individui in un rapporto morboso: il disturbo, noto anche come psicosi condivisa o disturbo psicotico condiviso, è una rara sindrome psichiatrica nella quale una psicosi viene 'trasmessa' da un individuo ad un altro.

Guardato da questo punto di vista, dunque, il titolo sembrerebbe un collegamento diretto con Harley Quinn: come saprete Harley Quinn - che ha esordito nel mondo di Batman non sui fumetti ma in un acclamato e ormai celeberrimo episodio della serie televisiva animata del cavaliere oscuro - in passato era la dottoressa Harleen Quinzel, che lavorando all'Arkham Asylum aveva in cura proprio Joker; invaghitasi di lui, abbracciò la sua psicosi e divenne sua amante e complice.

Nell ultima scena di Joker di Todd Phillips il film mostrava il protagonista rinchiuso proprio nell'Arkham Asylum, dunque non sarebbe una sorpresa se il sequel dovesse ricominciare da lì e introdurre Harleen Quinzel come dottoressa di Arthur. Secondo voi sarà questa la strada che seguirà il nuovo capitolo della saga? Diteci cosa ne pensate nei commenti!