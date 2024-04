Joker: Folie à Deux, stanotte il primo trailer! Arthur Fleck torna a ridere nel teaser

A 4 anni di distanza dal clamoroso successo del primo capitolo, Todd Philips è pronto a far tornare in sala il suo Joker con un sequel che si preannuncia come uno dei film più attesi dei prossimi tempi. L'attesa per scoprirne le prime immagini è tanta, soprattutto in queste ore che precedono il trailer: cosa ne dite, allora, di un piccolo assaggio?

Stanotte farà infatti il suo esordio il trailer esteso del film con Joaquin Phoenix già classificato Rated-R per contenuti violenti e nudità, ma la distribuzione ha deciso di solleticare il nostro hype già altissimo con un breve quanto efficace teaser pubblicato pochi minuti fa e nel quale possiamo finalmente rivedere la star di Lei e Il Gladiatore nei panni del suo iconico personaggio.

Nel brevissimo filmato ritroviamo dunque Arthur Fleck esattamente come l'avevamo lasciato, vale a dire in preda a una risata senza freni: il nostro è in piedi sotto una pioggia scrociante (all'interno di Arkham? Non ci è dato saperlo) e il suo riso sfrenato non tarda però a confondersi con un pianto altrettanto inarrestabile.

Tanto basta, insomma, per farci venire ancora più voglia di dare un primo sguardo a questo trailer: l'attesa, comunque, è quasi terminata! Noi, intanto, abbiamo ben chiaro cosa vogliamo vedere nel primo trailer di Joker: Folie à Deux.

