Joker: Folie à Deux, ci siamo: svelata la data imminente del primo trailer?

A qualche settimana dalla pubblicazione di dettagli esclusivi su Joker: Folie à Deux resi noti da Variety, in queste ore sono emerse nuove informazioni sulla data d'uscita del primo trailer ufficiale dell'atteso e misterioso sequel con Joaquin Phoenix.

Secondo l'insider Daniel Richtman, che per primo ha lanciato lo scoop successivamente ribadito anche dall'affidabile pagina Trailer Track, il primo teaser di Joker: Folie à Deux debutterà il 9 aprile e verrà proiettato durante il panel di Warner Bros.'. alla convention del CinemaCon: non è chiaro per il momento se il filmato uscirà online, ma il mese di aprile per il lancio del primo filmato promozionale del film era già stato anticipato in precedenza dal regista e sceneggiatore Todd Phillips, che aveva citato proprio questo mese parlando con i suoi follower sui social.

Le reazioni ad una recente proiezione di prova di Joker 2 sono state diffuse online nei giorni scorsi, e finora tutto ciò che abbiamo letto è stato positivo: uno spettatore, ad esempio, ha definito il film 'estremamente sanguinoso, caotico, aggressivo, surreale, ma in qualche modo fedele alla sua essenza', con i protagonisti Lady Gaga e Joaquin Phoenix che si dividono lo schermo equamente in termini di presenza e screentime.

Il film uscirà il 4 ottobre 2024. Nell'attesa del trailer, date un'occhiata alle ultime foto ufficiali di Joker 2.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.